- Tot mai mult se vorbește despre o prabușire a pieței imobiliare din Romania. Scumpirea materialelor de construcții a contat foarte mult in ecuația prețurilor care se cer acum pe apartamente sau case. Specialiștii spun ca romanii nu se mai arunca inainte cu banii, stau sa vada cat vor mai continua aceste…

- Profesorul universitar de economie Bogdan Glavan sustine ca pretul va depinde de evolutia cererii si ofertei, dar un lucru este cert: „cantitatea tranzactionata scade”. Economistul Iancu Guda aduce 10 argumente in favoare scaderii preturilor, inclusiv estimarea Bacii Centrale Europene in acest sens.

- Preturile locuintelor din Bucuresti sunt printre cele mai accesibile la nivelul Uniunii Europene (UE), releva un raport realizat de compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale ale Eurostat si a datelor referitoare la salariile medii la nivel national si preturile locuintelor…

- Prețurile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel național – marja de creștere peste cea din februarie, de doar 0,8%, arata datele portalului Imobiliare.ro, citate de Economedia.ro. Suma medie solicitata pentru un apartament, vechi sau nou, a ajuns, astfel,…

- Tensiunea socio-politica resimțita in contextul conflictului militar din Ucraina, nu a avut, pana in momentul de fața, un efect tranșant asupra prețurilor de pe piața rezidențiala, noteaza o analiza a platformei imobiliare.ro. Variații pozitive au avut loc pe ambele segmente de piața, insa cele mai…

- Prețurile locuințelor va continua sa creasca in 2022, la fel și in cazul terenurilor, in timp ce segmentele comerciale vor intra intr-o zona de stagnare, chiar și pe zona de chiriilor rezidențiale. Asta, chiar daca unele centre universitare vor incerca revenirea la cursurile offline. Aceasta e concluzia…

- Se pare ca imobiliarele din Romania se afla pe ultima suta de metri. Indiferent cat vor mai crește prețurile la locuințe, este imposibil sa mai urce vanzarile. Prin urmare, imobiliarele din țara și asemanarile cu criza financiara din 2008 erau de mult timp inevitabile.

- Printre principalele efecte ale razboiului ruso-ucrainean au fost creșterea prețurilor la energie și alimente, resimțite la nivel mondial, precum și creșterea prețurilor la apartamentele de vanzare și chirii, resimțite pe plan local, arata compania imobiliara Blitz, intr-o analiza. Fii la…