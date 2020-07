Bula elev in clasa intai Bula era elev in clasa intai. In fiecare zi venea cu hamsii de mirosea scoala ca o pescarie. La un moment dat invatatoarea ii anunta ca a doua zi vor avea inspectie si ii atrage atentia lui Bula sa lase hamsiile acasa macar in ziua respectiva si sa isi ia altceva de mancare la el. A doua zi, inspectie! Ora decurge bine, vine pauza. Inspectorul ramane si in pauza sa vada ce fac elevii, daca mananca frumos si igienic. Fiecare isi pune servetelul pe masa si scoate unul un sandwich, altul biscuiti, etc. Bula intinde un prosop pe masa si scoate dintr-o punga o gramada de icre negre. Invatatoarea inlemneste,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

