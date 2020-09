Bula bolnav de nervi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca o unitate de invatamant se poate inchide daca exista trei cazuri de infectie cu noul coronavirus in clase diferite, informeaza AGERPRES . “Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii…

- In ultimele 24 de ore, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 1755 persoane, dintre care 1755 persoane care fac excepție de la masura dispusa de DSP. Dintre acestea, nicio persoana nu a intrat in carantina la domiciliu. Pana la data de 25 august, ora 07:15, din PTF Petea au fost […]

- Pro Romania Brasov a depus, marti, listele cu care va participa la scrutinul din 27 septembrie, candidatul pentru functia de primar, Sorin Susanu, seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor, lipsind de la depunerea dosarelor din cauza ca este bolnav. Liderul Pro Romania…

- Ziarul Unirea La cat se ridica cheltuielile pentru un bolnav de COVID-19. Mulți romanilor nu și-ar putea plati factura spitalizarii Tratamentul pentru COVID-19 presupune costuri greu de suportat pentru mulți romani, daca nu ar fi decontate de stat. Factura poate ajunge chiar și la 16 mii de lei de pacient,…

- Medicii de familie nu mai pot acorda concediu medical unui pacient care a avut COVID-19, care a stat in izolare sau in carantina, ori care a plecat pe propria raspundere din spital. Ordinul de ministru care...

- Impunerea, de miercuri, 8 iulie a.c., de reguli stricte de acces la cabinetele medicale din Policlinica Areni din municipiul Suceava, pentru prevenirea imbolnavirilor și raspandirii noului coronavirus, a dus la aglomerație pe treptele instituției, la scandal din partea pacienților nemulțumiți și la…

- Ministrul Justitiei, Fadei Nagacevschi, considera ca hotararea instantei privind achitarea celor doi luptatori K-1, care au ucis in bataie un tanar in fata unui club de noapte din Chisinau „confirma ca domeniul inca e grav bolnav”.

- Coronavirus naste monstri! Iar ultimul exemplu in acest sens vine din partea unui om cu functie de conducere la DSP Ialomita. „Adevarul" a scris astazi despre cazul angajatului clubului Dinamo, bolnav asimptomatic cu COVID-19, care a fost internat cu forta in spital, intr-o camera cu un alt bolnav…