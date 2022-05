Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ungureanu e dintotdeauna o femeie frumoasa, iar diva de Dorobanți știe ca barbații au fost mereu in jurul ei, dar doar unii sunt norocoșii care pot ajunge la inima sa. Se pare ca acum in viața ei a venit cineva sau cel puțin asta vedem din imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro. V-am facut…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar tinerii indragostiți nu ezita niciodata sa-și arate cat de mult se iubesc. Chiar și in public, cei doi le-au oferit celor prezenți cateva momente din ”dragostea” lor. Cum au fost surprinși de paparazzii…

- Chiar daca este cunoscut pentru performanțele sale sportive, Razvan Raț mai are și unele scapari in public. Fotbalistul a ieșit cu prietenii la un restaurant de lux din Capitala, insa nu a mai ținut cont de bunele maniere. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis acte de constatare in privința a cinci subiecți ai declararii, care au admis incalcari ale legislației ANI. In constatarile stabilite de inspectorii de integritate sunt vizați un fost funcționar public cu statut special, un funcționar public și trei…

- Cu toții știm ca pentru o femeie conteaza foarte mult aspectul fizic, dar Alexandra Ungureanu uita de tot atunci cand vine vorba de frumusețe. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare, destul de rușinoase. Artista nu prea pune accent pe bunele maniere. Ce gest a…

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Simona Halep a adus mandrie in sufletele romanilor cu reușitele ei de pe terenul de tenis, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro demonstreaza ca orice om e supus greșelii. Se pare ca celebra sportiva nu exceleaza la capitolul bune maniere.

- Azi, 3 martie, Ion Iliescu a implinit 92 de ani azi. Fostul președinte al Romaniei a aparut rar in public, in ultima perioada, ultima data fiind vazut in martie 2017. Ion Iliescu s-a nascut la data de 3 martie 1930. In 2020, de ziua lui, Ion Iliescu afirma ca nu se mai simte ca la […] The post Ion Iliescu…