Stiri pe aceeasi tema

- Toate business-urile au nevoie de optimizare, eficientizare si o gandire strategica in baza carora managementul va putea asigura un climat decizional favorizant dezvoltarii continue a afacerii. Orice decizie insa se bazeaza pe o informare corecta atat in ceea ce priveste partenerii de afaceri, cat si…

- 50 de copii din Falticeni, Suceava, Radauti, Botosani, Targu Neamt, Roman, Bucuresti, Giurgiu au participat sambata, 17 iulie, la Cupa „Nada Florilor” la tenis de camp, turneu inclus in calendarul national Tenis10 al Federatiei Romane de Tenis (FRT) si inclus in calendarul Zilelor Municipiului Falticeni.…

- „Pentru a accesa bani europeni, trebuie sa facem un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitara. Am agreat lucrul acesta de mai mult timp, suntem in procedura.In luna august vom avea un ADI prin care și Primaria generala, și primariile de sector vor putea sa acceseze bani europeni pentru deșeuri.Avem…

- Femeile insarcinate și mamele care primesc sprijin din partea Centrului de consiliere și sprijin “Sfanta Alexandra Imparateasa”, din București, au avut o noua intalnire in aer liber, joi, 24 iunie. Cu aceasta ocazie, voluntarii centrului au organizat și diverse activitați pentru copii, intalnirea dovedindu-se…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un…

- HUB-ul de Inovare Rural SMEs creat in cadrul proiectului "Politici de dezvoltare a antreprenoriatului si IMM-urilor inovative din mediul rural - Rural SME’s", implementat de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, a organiazat, ieri, 16.06.2021 evenimentul de punere in contact a companiilor din…

- Kunsthalle Bega este gazda expoziției „Puls 20”. In cadrul acesteia, mai bine de 140 de lucrari vor fi prezentate publicului iubitor de arta și cultura, intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București. Scopul acestei expoziții este de a ilustra 50…

- Primarul general al Capitalei va avea miercuri seara o discuție online cu liderii Coaliției din București. Intalnirea a fost anunțat chiar de Nicușor Dan și la ea vor participa, conform unor surse politice, și liderii PLUS cu care Nicușor Dan se afla in conflict, Vlad Voiculescu și viceprimarul Horia…