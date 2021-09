Stiri pe aceeasi tema

- Maine, MARTI 14 septembrie, de la ORA 15.00, la Inspectoratul Scolar Judetean Bacau va avea loc festivitatea de premiere a absolventilor care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala 2021 si la examenul national de Bacalaureat 2021. Se vor acorda stimulente financiare, in baza Ordinului Ministrului…

- Duminica, 12 septembrie, ora 18.30 la Sala Ateneu orchestra bacauana canta in Seara de opera organizata sub egida Consiliului Județean Bacau de Filarmonica Mihail Jora, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura și Genoa International Music Youth Festival – Comune di Genova. Dirijorul concertului…

- Parohia „Adormirea Maicii Domnului, Sf. Gheorghe și Sf. Nectarie” din Berești-Tazlau a gazduit, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacaului, in perioada 16-20 august ediția a IV-a a Taberei de vara „Bucurie și credința in lumea satului”. Tabara a adunat aproximativ…

- De multa vreme nu am mai vazut o expoziție de la care sa plec cu o așa stare de buna dispoziție, cu tentația de a fluiera in vant și a sari copilarește intr-un picior. Doua artiste inspirate, Mari Bucur și Silvia Tiperciuc, al caror talent il știam și il prețuiam, m-au prins in valurile lor […] Articolul…

- . interviu cu Doinița Ioneț, educator, romancier, poet, editor, cetațean european, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, stabilit in Italia. – Pentru inceput, lamuritor pentru cititorii noștri ar fi sa dam filele vieții dumneavoastra inapoi și sa le spunem cine este invitatul special al rubricii…

- Exista o unitate de masura pentru mentalitate?… Cultura, s-a spus, reprezinta modul in care oamenii depașesc barbarismul și devin un popor in adevaratul sens al cuvantului. Este combinația dintre cunoștințele omului, convingerile și normele sociale pe care le adoptam și transmitem urmatoarelor generații.…

- Exista o legatura stransa intre cultura și prosperitate: o țara saraca e și inculta, in timp ce o țara prospera e deschisa spre cultura care, alaturi de educație, schimba in bine calitatea vieții unei comunitați. Așa dupa cum cartea ridica nivelul sufletesc al omului. Am amintit in titlu vorbele lui…

- Baza sportiva a SCM Bacau a gazduit, in perioada 24-27 iulie, prima ediție a Trofeului Cybernet Audi Center la tenis, un eveniment organizat de SCM Bacau in colaborare cu Cybernet Bacau. Intrecerea sportiva s-a adresat categoriilor de varsta 10 ani baieți și fete, 12 ani baieți și fete, 14 ani baieți…