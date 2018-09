Buhuceanu (Accept): Referendumul referitor la familie este utilizat de politicieni ca mijloc de diversiune

Stiri pe aceeasi tema

- Unirile au facut Romania mare. Dezbinarile au distrus-o, in ultimul veac. Referendumul pentru familie e o noua etapa pe drumul discordiei, riscand sa ruineze si ultimul rest din tesatura fina care tine laolalta un neam.

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca referendumul pentru familie, care ar urma sa fie organizat pe 7 octombrie, "este o cumpana pentru neamul romanesc". El a declarat duminica, intr-o emisiune la Antena 3, ca PSD va canaliza toate energie catre acest referendum.…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca referendum pentru familie, initiat de PSD, este o tema populista, spunand ca definitia din Constitutie este suficienta si ca aceasta nu l-a impiedicat sa ajunga la 47 de ani de casnicie si sa aiba doi copii.Traian Basescu a fost intrebat, vineri,…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca nu le va impune membrilor de partid sa voteze intr-un anume fel la referendumul pentru familie, desi PNL sustine organizarea acestuia, pentru ca subiectul tine de constiinta, iar fiecare va vota dupa cum ii dicteaza constiinta.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca la discutia dintre presedintele Klaus Iohannis si liberali, seful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide si precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal. Liderul social-democrat…

- Modificarile la Codul administrativ adoptate de Senatul Romaniei pot reprezenta o borna importanta pentru efortul Budapestei si a UDMR in directia autonomiei Tinutului Secuiesc, tensionand relatia bilaterala si plasand Romania intr-o pozitie nefavorabila, in anul Centenarului.