Eurodeputatul roman Siegfried Muresan s-a pronuntat miercuri pentru suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene pentru functionarea noului Parchet European, in contextul in care acesta va avea de anchetat peste 3.000 de cazuri in primul an.



''Am cerut oficial mai multe fonduri in Bugetul UE pentru functionarea noului Parchet European. Vreau sa avem cat mai multe fonduri europene pentru investitii in autostrazi, scoli, spitale, dar si in protectia mediului, siguranta cetateanului, cercetare si inovare. Dar toate acestea necesita resurse mai mari in bugetul…