- "Cei doi demnitari au discutat despre nivelul actual al relatiilor bilaterale si au agreat sa continue demersurile pentru consolidarea dialogului bilateral, inclusiv pe tema cooperarii economice, acolo unde exista un mare potential", se arata intr-un comunicat al Guvernului. Totodata, premierul…

- Intalnire a premierului V. Dancila cu comisarul european Gunther Oettinger Întrevederea premierului Viorica Dancila cu comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Günther Oettinger. Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila a discutat, la Bruxelles, despre obiectivele…

- Premierul Viorica Dancila, prezenta la inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța, a fost huiduita de cațiva protestatari care au purtat pancarte pe care au scris "Rușine" sau "Fara penali". Protestatarii au acuzat-o pe Viorica Dancila ca este "aparatoarea hoților și a corupților".

- Premierul Viorica Dancila va efectua, in perioada 14-16 iunie, un turneu in Republica Lituania si Republica Estonia. Premierul Dancila si omologul sau eston vor participa, sambata, la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia la Constanta.Conform unui comunicat al Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca se simte amenintata de presedintele Klaus Iohannis si ca ii este teama de o eventuala plangere penala. De altfel, si Liviu Dragnea a vorbit despre “amenintarea explicita in stil mafiot” a sefului statului, amintind de episodul in care i-a cerut demisia lui Victor…

- Filosoful Mihai Șora se numara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta seara . “Vom lupta pana cand vom birui”, este mesajul transmis de filosoful in varsta de 101 de ani. Filosoful Mihai Șora a anunțat inca dinainte de inceperea protestului ca va fi prezent la manifestația…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita in audienta de catre Sanctitatea Sa Papa Francisc, șeful Executivului mulțumindu-i Sanctitații Sale pentru atenția generoasa pe care a acordat-o mereu relațiilor cu Romania și a exprimat speranța ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania,…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunta ca la intalnirea cu consilierul de stat Darius Valcov nu a primit „niciun document oficial care sa prezinte planuri concrete ale Guvernului privind Pilonul II de pensii private”. „In ultimele luni, APAPR a participat…