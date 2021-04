BUGETUL și LISTA de INVESTIȚII a CJVL au fost APROBATE – 656,7 milioane lei ! 11 total views Consiliul Județean Valcea a fost convocat in ședința ordinara, miercuri 21 aprilie, iar pe ordinea de zi au fost 30 de proiecte de hotarare, printre care și aprobarea bugetului propriu al județului Valcea și a listei obiectivelor de investiții, dar și estimari pentru anii 2022-2024. A mai fost aprobat Programului lucrarilor de intreținere și reparații drumuri și poduri județene, aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, etc. „A fost o ședința buna, au fost… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

