Bugetul Sectorului 1 a fost aprobat. Pe ce se vor cheltui 1,2 miliarde lei Consiliul Local al Sectorului 1 a votat, miercuri, bugetul pe anul 2021. Veniturile totale estimate sa fie incasate in acest an sunt de 1,12 miliarde lei, iar cheltuielile totale prognozate sunt de 1,2 miliarde lei. Decizia a fost asumata cu 17 voturi „pentru” și 8 „impotriva”. In 2021, investițiile reprezinta 25% din buget, fața de 16% in anul precedent, spun reprezentanții Primariei Sectorului 1. „Chiar daca bugetul pe 2021 este mai mic fața de anii precedenți, am prevazut investiții majore in: sanatate, educație și infrastructura. De asemenea, avem multe proiecte pentru comunitate pentru care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, a afirmat luni, la sfarsitul intalnirii cu premierul Florin Citu, ca acesta le-a transmis primarilor ca au sustinerea Guvernului pentru a lua diverse masuri.

- Persoanele care au facut prima doza de vaccin anti-COVID in strainatate si vor sa faca rapelul in Romania trebuie sa aleaga un centru de vaccinare din tara noastra si sa il contacteze cu minimum 72 de ore inainte de data programata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Romanii din diaspora vor putea obține mai ușor acte din Romania: MAE planuiește organizarea a 63 de consulate itinerante Cetațenii romani stabiliți peste hotare, și care au reședința intr-o localitate unde se afla o comunitate romaneasca aflata la distanța fața de un oficiu consular permanent vor avea…

- Costul orei de munca in Romania Costul orei de munca în România a fost, anul trecut, de peste trei ori mai mic decât media Uniunii Europene - arata ultimele date publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica. Media pe ora de munca în cele 27 de state membre…

- BUCUREȘTI, 3 mart – Sputnik. In ultimul timp, vedem cum se duce o adevarata ofensiva impotriva Bisericii Ortodoxe Romane. © Sputnik / Miroslav RotariNoi reguli pentru desfașurarea slujbelor in biserica Preot profesor doctor Mihail Milea a vorbit, exclusiv pentru Agenția de Presa Sputnik, despre…

- Un lamai este pus la loc de cinste intr-o Biserica din orasul Galati. El are aproape 70 de ani, iar de 20 de ani rodeste in lacasul de cult, fiind ingrijit de enoriasi. A ajuns la dimensiuni impresionante.

- Demis, in urma cu trei zile, din funcția de director al societații PIEȚE SA Timișoara, Ionuț Nasleu a fost reținut, miercuri seara, de oamenii legii pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” din București., in timp ce aștepta sa plece intr-o cursa catre Statele Unite. The post Ionut Nasleu, oprit pe…

- Romania se afla in topul tarilor Uniunii Europene in ceea ce priveste campania de vaccinare, se arata pe pagina de Facebook a Platformei de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Conform CNCAV, 21.120.988 de doze de vaccin au fost administrate in campania de vaccinare a tarilor membre…