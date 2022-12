Bugetul românilor de sărbători. Câți spun că au bani pentru toate cadourile și ce variante aleg Bugetul romanilor de sarbatori. Cați spun ca au bani pentru toate cadourile și ce variante aleg Peste o treime dintre romani (36%) spun ca nu vor calatori de Sarbatori. In ceea ce privește cadourile, majoritatea cred ca se pot incadra in cheltuielile estimate. Romanii sunt europenii in randul carora s-au intalnit cele mai multe raspunsuri in favoarea calatoriilor, spre deosebire de lituanieni, de exemplu, care au cel mai mic procent la […] Citește Bugetul romanilor de sarbatori. Cați spun ca au bani pentru toate cadourile și ce variante aleg in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

