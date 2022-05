Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Bugetul programului „Rabla Plus" alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri ce a demarat vineri, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook.

- Bugetul programului "Rabla Plus" alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri ce a demarat vineri, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook. "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul…

- A treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane juridice se deruleaza incepand de astazi, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu pe pagina sa de Facebook.Bugetul alocat acestei etape este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic si 26,5 milioane de lei…

- Cea de a treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus, pentru persoanele juridice se deruleaza incepand de vineri, 1 aprilie 2022, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu AFM .Printr o postare pe pagina de Facebook, reprezenantii AFM au precizat ca bugetul alocat acestei…

- A treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane juridice se deruleaza incepand de vineri, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic si 26,5 milioane de lei…

- Potrivit unui proiect de OUG pus recent in dezbatere publica de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), incendierea ilegala a deșeurilor va constitui o infracțiune și se va pedepsi cu amenda sau inchisoare. Proiectul de OUG va introduce in OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevederea ca…