Stiri pe aceeasi tema

- A doua etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00. In aceasta etapa pot fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete.Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in 3 decembrie la ora 10.00 incepe…

- Potrivit Ministerului Mediului, in a doua etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice au fost generate 33.877 de vouchere: 19.183 pentru televizoare, 9.592 pentru laptopuri si 5.102 pentru tablete.Astfel, ultimul voucher a fost generat la ora 10.08.Reprezentantii Ministerului Mediului au aratat…

- Bugetul celei de-a doua etape a Programului Rabla pentru Electrocasnice s-a epuizat in opt minute, iar Ministerul Mediului a anuntat ca au fost generate 33.877 de vouchere. Mai multi utilizatori reclama ca aplicatia s-a blocat. „Asteptam de la STS explicatiile tehnice”, au afirmat reprezentantii ministerului,…

- Bugetul celei de-a doua etape a Programului Rabla pentru Electrocasnice s-a epuizat in opt minute, iar Ministerul Mediului a anuntat ca au fost generate 33.877 de vouchere. Mai multi utilizatori reclama ca aplicatia s-a blocat. "Asteptam de la STS explicatiile tehnice", au afirmat reprezentantii…

- Bugetul celei de-a doua etape a Programului Rabla pentru Electrocasnice s-a epuizat in opt minute, iar Ministerul Mediului a anuntat ca au fost generate 33.877 de vouchere. Mai multi utilizatori reclama ca aplicatia s-a blocat. "Asteptam de la STS explicatiile tehnice", au afirmat reprezentantii…

- Potrivit Ministerului Mediului, in a doua etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice au fost generate 33.877 de vouchere: 19.183 pentru televizoare, 9.592 pentru laptopuri si 5.102 pentru tablete. Astfel, ultimul voucher a fost generat la ora 10.08. Reprezentantii Ministerului Mediului au aratat…

- Bugetul de 14 milioane de lei alocat Programului Rabla pentru Electrocasnice - etapa l, lansat vineri, 26 noiembrie, de la ora 10:00, s-a epuizat in cinci minute, fiind emise 35.000 de vouchere, cele mai multe pentru frigidere.Conform Ministerului Mediului, bugetul de 14 milioane de lei alocat…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00, putand fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare.Administratia Fondului…