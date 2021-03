Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a venit, joi seara, cu clarificari privind situația celor 4 spitale importante din Sectorul 1 care vor trece in administrarea Primariei Capitalei in baza unei hotarari a Consiliului Local al Sectorului 1, adoptata la cererea primarului Clotilde Armand. De altfel,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Doua transporturi cu sute de cutii cu vaccinul Pfizer vor ajunge in țara noastra luni și marți, iar vaccinul Moderna va sosi tot in cursul saptamanii viitoare in Romania. Cele doua transporturi de la Pfizer vor fi aduse pe cale aeriana, astfel: Aeroportul București-Otopeni – 14 cutii (luni) și 11 cutii…

- Nicusor Dan a incercat sa-și explice afirmațiile facute luni seara, la Digi24, cand a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Primarul Capitalei susține ca bucureștenii au interpretat greșit și tendențios o comparație pe care el a facut-o cu alte țari. Printre comentariile postate pe pagina sa de…

- Nicusor Dan a incercat sa-și explice afirmațiile facute luni seara, la Digi24, cand a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Primarul Capitalei susține ca bucureștenii au interpretat greșit și tendențios o comparație pe care el a facut-o cu alte țari. Printre comentariile postate pe pagina sa de…