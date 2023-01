Stiri pe aceeasi tema

- Principalii clienți care cumpara spațiu publicitar pe Twitter și-au redus bugetele dupa preluarea companiei de catre Elon Musk, potrivit estimarilor compilate pentru Reuters de firma de cercetare Pathmatics. Paisprezece dintre cele mai importante 30 de agenții de publicitate de pe Twitter au incetat…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj la 25 de de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC). Ciuca susține ca indicatorii arata ca investitorii vad perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei romanești și includ Romania in strategiile lor de investiții.

- Chiar daca veniturile romanilor pe gospodarie au crescut intr-un an cu aproape 1.000 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), romanii simt ca traiesc tot rau, din cauza scumpirilor, iar aproape 40% din venituri se duc pe mancare. Deși romanii au primit in afara de majorari…

- Comisia Electorala Centrala a luat act de informațiile prezentate in rapoartele privind gestiunea financiara a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022. Astfel, CEC a constatat prezentarea rapoartelor in termenul legal (pana la 15 iulie 2022) de catre 35 de partide politice, iar cu…

- Bugetul pentru anul 2023 al Ministerului Apararii din Republica Moldova va fi majorat cu 649,9 milioane de lei moldovenesti (31,5 milioane de euro), iar cheltuielile pe sectorul "Aparare Nationala" vor creste cu circa 68,2% comparativ cu anul 2022, ajungand la 1,5 miliarde de lei moldovenesti (73,9…

- Ministerul Finațelor a publicat Proiectul de Buget pentru anul viitor – cu un deficit de 4,4% din produsul intern brut – și bazat pe o creștere economica de 2,8 procente. Sunt mai multe masuri de sprijin promise de coaliția de guvernare care au fost incluse in acest proiect – aflat acum in dezbatere…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor.…

- Care-i primul lucru la care te gandești atunci cand te-ai decis ca a venit vremea sa-ți cumperi un nou apartament? Cei mai mulți dintre noi se vor gandi intai și intai la cați bani vor cheltui, dar și la cat timp va consuma acest proces. Daca in legatura cu timpul investit in procesul de cautare...…