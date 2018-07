Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IGPR, in aceasta perioada, politistii au efectuat investigatii in 50 de dosare penale, in care sunt cercetate 74 de persoane. S-au dispus masuri preventive fata de 36 de persoane, respectiv patru au fost arestate preventiv, 21 plasate sub controlul judiciar si 11 retinute.In comunicat…

- In ultimele 4 luni, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat cercetari in 50 de dosare penale, privind decontari de servicii si dispozitive medicale de la casele de asigurari de sanatate. Prejudiciul stabilit pe parcursul cercetarilor este de peste 4.000.000 de lei,…

- Bugetul gestionat de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a devenit o sursa de finantare pentru alte activitati, prin "coruptia sistemica" a functionarilor publici, potrivit rechizitoriului DNA prin care au fost trimisi in judecata 90 de inculpati, intre care se afla membri din conducerea…

- Politistii au intocmit in luna iunie 535 de dosare penale si au aplicat 900 de amenzi pentru nereguli silvice, in cadrul mai multor actiuni si controale efectuate in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos, informeaza un comunicat transmis duminica de…

- Pe parcursul lunii mai, in urma controalelor desfasurate de Politia Romana, pentru combaterea braconajului piscicol, au fost confiscate peste o tona de peste, ambarcatiuni, autovehicule si sute de unelte de pescuit.

- Doi soferi au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un conducator auto, in varsta de 64 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism…

- Politistii au facut, in ultima luna, peste 4.000 de controale pentru combaterea taierilor ilegale de arbori, in urma verificarilor fiind aplicate peste 900 de sanctiuni si intocmite 630 de dosare penale.

- Sambata, 12.05.2018, intre orele 10.00 13.00, echipele USR vor fi pe faleza Cazinoului din Constanta, unde continua campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice ldquo;. Presedintele USR Constanta Remus Negoi a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta…