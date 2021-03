Bugetul pentru programul ”Rabla Plus” va fi dublat în acest an Declarații Barna Tanczos, ministrul Mediului: „Anul acesta vom modifica prima de casare din program și o sa o majoram de la 6.500 la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plati acelor persoane care predau o mașina inmatriculata, se caseaza mașina, se radiaza mașina și astfel se scot din circulație mașinile vechi, poluatoare și sunt cumparate mașini noi. Tot in cadrul programului ”Rabla Clasic” avem doua ecobonusuri, care vin in completarea primei de casare și vin in sprijinul acelor achiziții prin care se cumpara mașini hibrid. Ecobonusul se majoreaza de la 2.500… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului,

