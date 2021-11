Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un buget aferent platilor directe de 13,7 miliarde euro in perioada 2021 - 2027, cu aproximativ trei miliarde de euro mai mult decat in programarea anterioara (2014 - 2020), a anuntat ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul consultarilor privind

- Investitiile straine directe au ajuns la 5,279 miliarde de euro in primele noua luni, comparativ cu 1,677 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 214,79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 18 octombrie – 8 noiembrie 2021, a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, suma de 1,1 miliarde de euro, pentru un numar de 697.603 de fermieri, reprezentand 90,54% din numarul total…

- Rezervele valutare ale BNR s-au redus cu 1,37 miliarde de euro in octombrie fata de septembrie, la 39,8 miliarde euro. Platile scadente in noiembrie, in contul datoriei publice, ajung la 83 milioane de euro. ...

- Investitiile straine directe au ajuns la 4,394 miliarde de euro in primele opt luni, comparativ cu 1,481 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 196,69%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in…

- Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD), principala sursa de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD in cursul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a anuntat joi ca plateste ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11,77 milioane lei, pentru 91 de…

- Platile sociale catre pensionari si soldati anuntate de presedintele Vladimir Putin inainte de alegerile de luna viitoare ar putea costa bugetul peste 500 de miliarde de ruble (6,75 miliarde de dolari), a declarat luni parlamentarul Andrei Makarov, relateaza Reuters. Putin a anuntat, duminica,…