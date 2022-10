Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni specialiști din industria ospitalitații din Marea Britanie, Italia, Grecia și Romania se vor intalni in perioada 25-26 octombrie la Timișoara in cadrul primului eveniment out of the box dedicat managerilor și altor persoane din domediu. Participarea este gratuita (in limita locurilor),…

- Membrii Consiliului de Administrație și angajații Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova (ANRE) au participat la o ședința de lucru cu reprezentanții Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Romania (ANRE). Scopul intrevederii a fost efectuarea…

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- Bugetul de stat pentru 2023 ar putea fi aprobat in Parlament in luna noiembrie a acestui an, acesta fiind angajamentul nostru, ca Guvern, pentru a oferi predictibilitate economiei si investitorilor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la conferinta “Cum poate deveni piata de capital…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu a anunțat marți un program de promovare turistica in valoare de 1,5 mil. euro, care va folosi inclusiv influenceri. Constantin-Daniel Cadariu a anunțat ca aproape o treime din suma – 409.000 euro – vor fi folosiți pentru dezvoltarea unui site…

- Consiliul de Administratie a aprobat cu unanimitate de voturi participarea Romaniei la cea de-a 67-a editie a Eurovision Song Contest, care se va desfașura in luna mai in Marea Britanie, potrivit unui comunicat al instituției.

- Consiliul de Administratie al TVR a aprobat vineri, cu unanimitate de voturi, participarea Romaniei la cea de-a 67-a editie a Eurovision Song Contest, care se va desfasura in luna mai 2023 in Marea Britanie si initierea demersurilor necesare identificarii unei firme elvetiene de avocatura pentru…

- Mihai Traistariu este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți din Romania. In 2006 el a devenit cunoscut și la nivel internațional, dupa succesul melodiei „Tornero”, care a ocupat locul patru la Eurovision in acel an. Intr-un interviu pentru Ego.ro, el a dezvaluit ce beneficii materiale a avut de pe…