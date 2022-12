Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare prin care a fost suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu 56,7 milioane de lei, pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice. Clujul e in topul orașelor…

- Guvernul a suplimentat fondurile alocate in acest an Ministerului Muncii, cu 196 de milioane de lei pentru a putea fi platite in aceasta luna pensiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. Banii vor fi luați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Executivului. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul a suplimentat cu 1,695 milioane lei sprijinul bugetar direct de 50 milioane euro acordat deja Republicii Moldova pentru consolidarea securitatii energetice, in baza aprobarii unei note de informare privind actualizarea Planului anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta…

- Deputatul britanic Leo Docherty, insarcinat al Guvernului englez cu Afacerile Europene, a dat asigurari ca fondurile stranse din vanzarea clubului englez de fotbal Chelsea de catre Roman Abramovici sunt in curs de a fi trimise pentru a ajuta oamenii din U