Bugetul pentru Casa Verde Fotovoltaice pentru regiunea Sud-Est, epuizat în primele şase minute Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, vineri, ca inscrierile pentru Regiunea Sud-Est in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat, bugetul disponibil fiind epuizat in primele sase minute. ”Astazi, 09 iunie 2023, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice, pentru Regiunea Sud-Est - judetele judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Ca și pentru celelalte zone, și pentru zona sud-est, bugetul de 212 milioane de lei al programului Casa Verde Fotovoltaice s-a epuizat in doar sase minute. Au fost inscrise in programul AFM peste 10.500 de dosare din judetele Braila, Buzau, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Citește și: Urs impușcat…

- Ministerul Mediului anunta ca inscrierile pentru Regiunea Nord-Est in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au finalizat, luni, fondurile destinate acestei sesiuni fiind epuizate in cinci minute. Astfel, au fost inscrise aproape 14.000 de persoane fizice din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava…

- Fondurile programului „Casa Verde Fotovoltaice” alocate Regiunii Nord-Est s-au epuizat in 5 minute. Inscrierile pentru Regiunea Nord-Est, in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, s-au incheiat in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Anuntul a fost facut luni de Administratia…

- Vineri, 19 mai, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice,…

