- Bugetul pentru anul viitor este construit pe un volum istoric de investitii de 112 miliarde de lei, adica 7,2% din PIB – a declarat astazi ministrul de finante, Adrian Caciu, la o dezbatere de specialitate. Nu vor fi taxe noi, insa vor fi investitii masive, nu numai din perspectiva publica, a mai spus…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in bugetul pe 2023 vor fi alocate 110 miliarde lei pentru investiții, ceea ce inseamna 7,2% din PIB, fiind cu 20 de miliarde mai mult fața de anul in curs. Bugetul este unul cu doua taișuri, pe de o parte vor fi alocați bani in plus, de cealalta parte vor fi și taxe…

- Bugetul pentru anul viitor este construit pe un volum de investitii istoric, de 112 miliarde de lei, adica 7,2% din PIB, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la o dezbatere de specialitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Apararii va primi anul viitor 2,5% din produsul internt brut, asa cum a anuntat presedintele Romaniei dupa invazia Rusiei in Ucraina. Potrivit unor surse, va crește și bugetul Ministerului Muncii, pentru a putea plati pensii si alocatii majorate.

- Chirii mai scumpe, de anul viitor: Guvernul mareste impozitul pentru declararea veniturilor Chirii mai scumpe, de anul viitor: Guvernul mareste impozitul pentru declararea veniturilor Nici in 2023 nu vom scapa de scumpiri. Daca in acest moment, cel mai mult ne ingrijoreaza facturile la energie, de anul…

- Nu scapam de scumpiri, nici anul viitor. Daca in acest moment, cel mai mult ne ingrijoreaza facturile la energie, de anul viitor vom avea inca și mai multe griji. Din 2023, propietarii de locuințe vor fi obligați sa-și inscrie contractul de inchiriere la ANAF. In plus, impozitul pentru declararea…

- Politicienii nu au habar de nivelul taxelor locale din Romania, dar cu toate acestea vor sa le creasca. Nu sunt atent la detalii de genul acesta, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. Șeful sau de partid, Marcel Ciolacu, știe in schimb cat platește, nu știe insa cum sa faca exact sa creasca…

- Ministerul de Finanțe intenționeaza sa realizeze impozitarea locuințelor la valori majorate cu circa 50% incepand din 2023, potrivit profit.ro. In replica, Adrian Caciu a spus ca impactul „nu va avea efect asupra persoanelor cu venituri mici”.In luna iulie, Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie 2023…