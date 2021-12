Stiri pe aceeasi tema

- Moment la care vor fi trecut deja trei decenii de cand euro a fost cotat pentru prima oara la Bucuresti, in 1999, la un curs de 13.000 de lei vechi (echivalentul a 1,3 lei in prezent).„Lipsa de vointa politica a decidentilor in succesiunea guvernarilor dupa aderarea la UE in 2007, in scopul aderarii…

- Deficitul bugetar asumat ar urma sa fie de 5,84% pe cash si de 6,2% pe ESA.Anul viitor, salariile in sectorul bugetar nu vor creste, exceptie urmand sa faca o parte din personalul medical - infirmiere si brancadieri, dar si personalul din Educatie, au indicat sursele guvernamentale.Conform acestora,…

- Deficitul bugetar asumat ar urma sa fie de 5,84% pe cash si de 6,2% pe ESA.Anul viitor, salariile in sectorul bugetar nu vor creste, exceptie urmand sa faca o parte din personalul medical - infirmiere si brancadieri, dar si personalul din Educatie, au indicat sursele guvernamentale.Conform acestora,…

- Deputatul USR Adrian Wiener sustine ca bugetul de stat pentru 2022 va reprezenta "foarte probabil" un compromis "fara viziune", cu "carpeli" si "rectificari", expresia unei "coalitii de conjunctura", anunța Agerpres. "Bugetul pentru 2022 va fi foarte probabil un compromis; fara viziune, cu…

- Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului in 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP. "Cheltuielile se ridica la 955 de miliarde…

- Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetara din acest an, mentinandu-se tinta de deficit de 7,13% din PIB, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul de la finalul sedintei Executivului. ‘Rectificarea atat a bugetului asigurarilor sociale, atat de asteptata pentru seniorii…

- Pensionarii sa stea liniștiți”, a transmis ministrul propus la Finanțe Adrian Caciu, joi dimineața, anunțand totodata ca vineri va avea loc rectificarea bugetara.„Am avut și o discuție informala cu ministru de Finanțe interimar, astfel incat sa reușim sa ridicam pe site rectificarea. M-am consultat…

- La 100 de zile de mandat, cabinetul de miniștri condus de Natalia Gavrilița nu a prezentat nici o strategie sau viziune direcționata spre imbunatațirea situației economice din țara. Mai mult, in ultimele trei luni, situația a degradat considerabil, din cauza unor acțiuni incompetente. Despre aceasta…