Bugetul pe 2021 a fost aprobat în Parlament. Toate cele 3.169 de amendamente au fost respinse Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi “pentru” si 16 voturi “impotriva”, conform Agerpres. Niciunul din amendamentele depuse de opiziție nu a fost adoptat, așadar proiectul de buget pe 2021a trecut in forma aprobata de Guvern. Luni, de la ora […] The post Bugetul pe 2021 a fost aprobat in Parlament. Toate cele 3.169 de amendamente au fost respinse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

