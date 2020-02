Bugetul pe 2020 al judeţului Prahova ajunge la jumătate de miliard de lei Violeta Stoica Consilierii județeni au adoptat, ieri, in unanimitate, structura bugetului Prahovei pe anul 2020, care ajunge la jumatate de miliard de lei. Este o suma similara celei de anul trecut, in ciuda faptului ca fondurile provenite de la bugetul de stat au fost simțitor mai mici decat cele aferente anului 2019. Practic, bugetul județean consolidat are valoarea de 499,44 milioane de lei, din care 174,6 milioane de lei va fi alocata secțiunii de Dezvoltare, care include atat investițiile in derulare sau investițiile noi (77 de milioane de lei, adica 44% din total), dar și cofinanțarea proiectelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

