Bugetul participativ al CJT, votat în doua jumătate a anului Consiliul Județean Timiș (CJT) va adopta in 2023, pentru al treilea an la rand, o suma de bani in cadrul bugetului participativ. Astfel, timișenii vor decide prin vot online care vor fi proiectele finanțate de administrația județeana. In prima parte a acestui an, CJT se va concentra pe realizarea proiectelor din anii trecuți, urmand ca in a doua jumatate sa stabileasca bugetul participativ. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

