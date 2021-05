Bugetul Municipiului Iași pe acest an ar putea fi aprobat la începutul săptămânii viitoare Consilierii locali se vor intruni din nou intr-o ședința extraordinara luni, 10 mai, pe ordinea de zi figurand doar proiectul menționat. Conform documentului menționat, valoarea veniturilor este estimata la suma de 1.167.008.210 lei (circa 236 de milioane de euro), iar cea a cheltuielilor la 1.215.608.210 lei (circa 247 de milioane de euro), diferența de 48.600.000 lei urmand a fi finanțata din excedentul anilor precedenți. Pentru secțiunea de funcționare vor fi alocați 635.576.720 lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare 580.031.490 lei (din care circa 60% reprezinta sume primite de la Uniunea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

