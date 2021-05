Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al municipiului Iași a trecut, la cea de a treia incercare, cu 14 voturi „pentru” și doua abțineri. Cele 14 voturi au fost asigurate de cei 11 consilieri PNL, cei doi consilieri PMP si Cezar Baciu, consilier USR PLUS.

- Bugetul municipiului Iasi a fost adoptat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local, dupa ce un reprezentant USR PLUS a votat in favoarea proiectului, alaturi de consilierii PNL si PMP, asigurandu-se astfel majoritatea necesara. Sedinta extraordinara a CL Iasi a durat doar…

- Bugetul municipiului Bucuresti a fost adoptat in sedinta de vineri, cu un amendament propus de primarul general, intrunind 34 de voturi favorabile. Bugetul cu amendamentul primarului general a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 15 abtineri. AMENDAMENTUL poate fi…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Bugetul municipiului Buzau a fost votat, cu 14 voturi pentru, 6 abțineri și un vot impotriva. Votul nu a trecut insa fara discuții. Liberalii au taxat faptul ca municipalitatea și consilierii majoritari nu au ținut cont de amendamentele aduse la proiectul bugetului, amendamente care au fost respinse…

- Consilierii județeni, intruniți in ședința ordinara, au aprobat bugetul județului pentru anul 2021, dar și lista de investiții. Este un buget mai sarac decat cele din anii 2019 și 2020, dar președintele forului județean, Aladin Georgescu, considera ca a fost bine echilibrat și va permite continuarea…

- Social-democratii din Consiliul Local Sibiu au votat joi proiectul de buget pe 2021 propus de conducerea primariei, desi sunt in opozitie, considerand ca acest buget este "corect echilibrat", a anuntat liderul Organizatiei Municipale a PSD Sibiu, consilierul Catalin Stanciu. "Am dat astazi…

- Bugetul municipiului Iași pe anul in curs va fi in dezbatere publica pana la mijlocul lunii viitoare, a anunțat primarul Mihai Chirica. Pana in prezent, au fost depuse la centrele de cartier 178 de propuneri, iar online, au fost trimise 280. Mihai Chirica: S-au facut propuneri in saptamana care s-a…