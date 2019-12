Curs valutar: Euro creste putin, dolarul face un pas in spate

Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a facut un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7794 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,3124 lei/unitate,… [citeste mai departe]