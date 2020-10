Stiri pe aceeasi tema

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 505 milioane de lei pentru implementarea programelor nationale de sanatate publica finantate din bugetul MS si cu suma de 65 milioane de lei…

- Guvernul a alocat aproape două milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru indepartarea consecintelor ploilor torențiale de saptamana trecuta care au provocat daune imense in municipiul Comrat.

- Fondul de premiere al turneului de la Roland Garros va fi mai mic decat la editiile precedente, o scadere de aproape 11 la suta fata de 2019 (38 de milioane de euro fata de 42,6 milioane de euro). Anul trecut, australianca Ashleigh Barty, campioana de pe tabloul feminin, si Rafael Nadal, campionul…

- Bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii a fost suplimentat cu suma de 100 milioane de lei pentru finantarea Programului national "Educatia in siguranta"Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la parlamentare, la schimb cu securizarea unor primarii importante (surse)”Executivul…

- Guvernul a alocat 100 de milioane de lei din fondul de rezerva pentru ca inspectoratele scolare judetene sa cumpere laptop-uri si materiale sanitare, constituind astfel stocuri de rezerva, pe care sa le poata pune la dispozitia unitatilor scolare care solicita acest lucru.

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a anuntat un proiect de hotarare de Guvern, in sedinta de joi a Executivului, prin care vor fi alocate 100 de milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru programul national „Educatia in siguranta”. Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Educatiei…

- ING anunța un profit sub estimari in T2, pe fondul efectelor negative ale pandemiei ING Groep NV, cel mai mare grup bancar din Olanda, a raportat joi un profit inainte de taxe de 542 mil. euro in trimestrul doi din 2020, si provizioane pentru acoperirea creditelor neperformante de 1,34 mld. euro, pe…

- ”Se aproba suplimentarea bugetului Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, pe anul 2020, la capitolul 70.01 'Locuinte, servicii si dezvoltare publica', titlul 51 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice', cu suma de 500 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara…