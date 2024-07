Bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Guvernului de joi, 18 iulie 2024, a fost aprobata o Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Sumele solicitate in cuantum de 578.000.000 lei credite bugetare…

- Camera Deputatilor a fost convocata luni in sesiune extraordinara pentru modificarea legislatiei privind ursii, in urma tragediei din Muntii Buceg in care o tanara de 19 ani atacata de urs a murit dupa ce a cazut intr-o rapa. Plenul va lua act si de demisia deputatului USR Dan Barna, in urma alegerii…

- Propunerea legislativa, care suplimenteaza ajutorul de stat cu 1.500 de euro per beneficiar, are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, pentru compensarea partiala a pierderilor generate de cresterea…

- Romania a demarat un amplu plan prin care țara noastra va redeveni ”granarul Europei”. In anul 2027 se va finaliza reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, iar din acel punct, țara noastra ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren,…

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- In ședința de Guvern din data de 16 mai 2024 s-a aprobat Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Prin prezentul act normativ se aloca suma de 1.000.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la…

- Legea care aproba OUG privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole vegetale prevede ca resursele financiare totale necesare sunt de 1.557 de milioane de lei, reprezentand echivalentul…

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…