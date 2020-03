Bugetul Maramureşului este de 596.895,19 mii lei Bugetul Maramuresului, pentru anul 2020, a fost votat de alesii judeteni la ultima sedinta de lucru. Bugetul judetului se stabileste la venituri in suma de 499.774,40 mii lei si la cheltuieli in suma de 596,895,19 mii lei, cu un deficit de 97.120,79 mii lei, care se acopera din excedentul anilor anteriori. „In comparatie cu anii anteriori, cand am avut la dispozitie resurse financiare suficiente pentru a acoperi cele doua parti componente alte bugetului, cea de functionare si cea de dezvoltare, anul acesta este unul mai dificil”, a spus presedintele Gabriel Zetea. Marile probleme ale bugetului… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

