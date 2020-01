Bugetul Lugojului pe anul 2020, în dezbatere publică, la sediul USR Lugoj Lugojenii sunt invitați marți, 28 ianuarie, de la ora 18, la sediul USR Lugoj, la o discuție publica pe tema proiectului de buget local pe anul 2020. „Primarul propune bugetul local, iar TU ai dreptul sa spui care sunt prioritațile TALE ca lugojean! De cațiva ani incoace, s-a creat o discrepanța foarte mare intre prioritațile administrației locale și dorințele și nevoile lugojenilor. Avand in vedere publicarea proiectului de buget pe anul 2020, pentru a fi supus dezbaterii publice, filiala USR Lugoj va invita sa participați la discuții pe marginea acestui subiect. Evenimentul va avea… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Primaria Municipiului Iasi, s-a desfasurat, astazi, cea de-a doua dezbatere publica, privind extinderea proiectului investitional Palas. De data aceasta, a fost luata in discutie posibilitatea construirii unui imobil de 26 de etaje, pe strada Sfantul Andrei. Profesor universitar doctor, Laurentiu…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala lanseaza o invitație persoanelor interesate din Regiunea Vest de un dialog liber și deschis despre viitorul Europei, eveniment care va avea loc, in 11 decembrie, intre orele 9,30 și 11, la Universitatea de Vest din Timișoara. The post Prioritațile UE, in dezbatere…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanti ai Asociatiei Comunelor din Romania, principalele teme de discutie fiind definitivarea proiectului de rectificare bugetara si alocarea resurselor financiare suplimentare necesare comunitatilor locale, relateaza…

- Forfota mare, in aceasta seara, la sediul PNL Timiș, unde holul central al cladirii care adapostește sediul partidului, aflat in Piața Unirii, a devenit aproape neincapator. In jurul orei 20.43, in incapere și-a facut prezența și Nicolae Robu, care poarta o cravata de culoare albastru deschis. Primarul…

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, isi doreste mai putine formalitati si, din prima zi, sa munceasca dedicat. Edilul spune ca munca la Primarie va incepe maine, la prima ora, insa nu exclude ca ar putea merge si astazi la noul loc de munca. Declaratiile au fost facute luni, 11 noiembrie,…

- Primaria Constanta anunta consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de strada Nicolae Iorga, aleea Crizantemei, aleea Lacramioarei si bloc J2, initiatorul PUZ ului fiind Sigma Premium SA.Imobilul care a generat PUZ se afla pe strada Nicolae…