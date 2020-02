Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali Cristian Marian Olteanu si Alexandru Hazem Kansou, care au votat saptamâna trecuta bugetul Capitalei desi PNL le-a spus sa nu voteze, au fost exclusi din partid. Anuntul a fost facut de Violeta Alexandru, presedintele PNL Bucuresti.„La PNL Bucuresti, cu respectarea…

- Bugetul propriu al judetului Suceava si unitatilor subordonate Consiliului Judetean a fost adoptat, ieri, de deliberativul judetean, cu 34 de voturi „pentru" si unul „impotriva". Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, in plenul CJ, ca ...

- O pacienta a postat duminica o fotografie cu gandacii din secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Focșani. Femeia spune ca s-a confruntat cu aceeași situație și acum noua ani, conform Mediafax. Pe de alta parte, reprezentanții spitalului susțin ca era vorba despre o capcana de gandaci, care mai…

- Prefectul județului Timiș, Eva Andreaș, a demisionat din funcție. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook.Eva Andreaș a ocupat aceasta funcție din august 2017."Funcțiile publice nu sunt pe viața ale cuiva, iar astazi a venit momentul schimbarii in Prefectura Timiș. Am decis sa imi depun demisia,…

- Borșenii au reușit, din nou, sa iasa in evidența la nivel național, de data aceasta prin lucruri pozitive. Ansamblul „Cercanelul” alaturi de Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa a pornit la colindat in Caitala. Dupa ce au fost la Regia naționala a Padurilor, la Parlament și la Guvern, frumoșii borșeni…

- In conformitate cu art. 12 din HCL Baia Mare nr. 664/2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, pe pagina de internet a Primariei Municipiului Baia Mare a fost publicata lista debitorilor persoane juridice, care inregistreaza obligații fiscale restante in cuantum de peste…

- ​Simona Halep a anunțat, sâmbata, pe pagina sa de Facebook, cooptarea în echipa sa a lui Artemon Apostu-Efremov.Simona Halep a publicat sâmbata o fotografie pe pagina sa de Facebook în care aparea și noul antrenor secund, Artemon Apostu-Efremov. Fotografia postata de jucatoarea…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a precizat pe pagina sa de Facebook ca a votat, alaturi de sotia sa, pentru cei ”care au ajutat cu adevarat” judetul. „Am votat azi in Baia Mare, alaturi de sotia mea. Am votat si azi pentru Maramures. (…) Am votat si azi cu cei care au ajutat cu adevarat judetul…