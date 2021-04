Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, propunerea de buget pentru 2021 este in cuantum de 994.046.000 lei la capitolul venituri in timp ce cheltuielile vor fi de 1.102.785.000 lei In 2021, invatamantul primeste 117 de milioane de lei, cultura recreerea si religia peste 76 de milioane lei, asistenta sociala este campioana…

- Politic Declarație de presa / “Saltul spre dezvoltarea Romaniei nu il realizam cu masuri populiste, ci prin investiții masive” martie 3, 2021 15:29 Bugetul pe anul 2021, votat și adoptat recent, este construit pe un plan de relansare economica și reziliența de care Romania are nevoie pentru a nu…

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri, la Parlament, cu privire la proiectul de buget pe 2021 ca acesta nu este mic, avand in vedere cheltuielile. „Prefer sa iasa din Parlament așa cum a fost votat. In acest moment, nu putem spune ca bugetul Romaniei este mic. Cheltuielile fața de cele de…

- „Abia ce e lansat proiectul de buget in dezbatere publica, va fi probabil in cursul acestei saptamani. Probabil a avut loc prima sedinta de Guvern in care s-a prezentat proiectul de buget si nu stiu de existenta unor nemultumiri, pe mine nu m-a sunat niciun ministru. Eu sunt intr-un dialog permanent…

- Premierul Florin Cițu cere reduceri de buget la toate ministerele. Cițu e nemulțumit de sumele cerute de miniștri pentu bugetul din acest an și spune ca ținta guvernului e sa reduca cheltuielile și sa eficientizeze activitatea. "Sunt foarte mulți bani care se duc in sanatate. 65 de miliarde in sanatate,…

- Cheltuielile cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap si cu bursele scolare vor fi cuprinse in bugetul national, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Oraselor din Romania, Adrian Teban, dupa o intalnire cu premierul Florin Citu. CITEȘTE ȘI: Testul care iți arata cat de sanatoasa…

- Primarii din țara solicita Guvernului ca, anul acesta, cheltuielile pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilitați sa fie susținute de la bugetul de stat și nu din cele locale.

- Pensiile vor fi mai mari in acest an fata de 2020, iar bugetul se construieste pe legislatia in vigoare, a declarat, miercuri, la Palatul Victoria, prim-ministrul Florin Citu, precizand ca in 2021 cheltuielile bugetare cu pensiile cresc cu aproape 8 miliarde de lei. "Cheltuielile cu pensiile cresc in…