Stiri pe aceeasi tema

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…

- Bugetul Etapei 1 a Programului Rabla pentru Electrocasnice, in valoare de 30 de milioane de lei, a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la start, anunta Ministerul Mediului, care precizeaza ca au putut fi achizitionate masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice, In urmatoarea…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și aparate frigorifice.…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunta ca peste 100.000 de conturi au fost create in platforma Rabla pentru electrocasnice, informeaza Agerpres. Inscrierile in program se pot face pana joi, 20 mai, ora 23:59. Se pot inscrie in program persoanele fizice majore, cu domiciliul in Romania, iar…

- ”Saptamana aceasta, Vinerea Verde vine cu o veste buna pentru toti cetatenii: incepand cu 14 mai, se da startul Programului National Rabla pentru Electrocasnice. Este programul prin care oricine doreste sa isi inlocuiasca un aparat electrocasnic vechi, cu consum mare de energie, cu unul nou, cu consum…

- Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, 14 mai, se va desfasura in trei etape. Potrivit ministrului Tanczos Barna, bugetul alocat in 2021 este de 75 de milioane de lei, fiind cel mare de pana acum. Sunt eligibile noua categorii de produse:…

- „Rabla pentru electrocasnice” incepe vineri. Care este bugetul si cum se va desfasura Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, se va desfasura in trei etape. Potrivit Ministerului Mediului, prin acest program oricine doreste sa isi inlocuiasca…