Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile reunite pentru buget, finante si banci ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) pentru anul 2021, anunța AGERPRES. Deputatii si senatorii din cele doua comisii de specialitate au avizat proiectul cu 42 de voturi "pentru".…

- Banii primiți de Televiziunea Româna prin bugetul 2021 ar fi insuficienți, conform declarațiilor șefei TVR, Doina Gradea. Prin urmare, a cerut Guvernului sa dea o Ordonanța de Urgența prin care activitatea instituției sa fie limitata. Ea a facut declarațiile la Comisiile reunite de buget-finanțe…

- Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in anul 2021 a fost avizat favorabil joi, fara amendamente, in comisiile de specialitate reunite. Senatorii si deputatii au avizat bugetul MTI cu 18 voturi "pentru" si 12 "impotriva". La proiectul de buget pentru…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru anul 2021 a primit joi aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament. Senatorii si deputatii au avizat bugetul ANSVSA cu 24 de voturi "pentru", 20 "impotriva"…

- Senatorii au retrimis, miercuri, la comisiile de specialitate, zece proiecte de lege din cele 18 acte normative inscrise, pentru dezbatere, pe ordinea de zi a Senatului, senatorii opozitiei atragand atentia asupra unor "solutii neregulamentare" si "erori procedurale". CITEȘTE ȘI: Sanatatea creierului…

- "Bugetul este in constructie. Ministrii discuta cu Ministerul de Finante. Important este sa avem un buget echilibrat si tintit spre dezvoltare, investitii, creare de locuri de munca si economie sustenabila. Sigur ca exista amendamente, aceste amendamente vor fi discutate in coalitie si in Guvern, in…

- „Am inceput pregatirea pentru bugetul pentru anul 2021. Am facut o solicitare fiecarui minister, o nota prin care a cerut o analiza a actelor normative in vigoare dar care au impact bugetar dar nu pot fi instituite in 2021 si alte acte normative in vigoare care nu pot fi puse in aplicare din cauza unor…

- Noua persoane propuse pentru posturi de ambasadori ai Romaniei in strainatate vor fi audiate, miercuri, in comisiile parlamentare reunite pentru politica externa si pentru comunitatile de romani din afara tarii.