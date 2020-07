Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale fac eforturi deosebite pentru tratarea pacientilor COVID-19, in conditiile in care trebuie sa lucreze imbracate in combinezoane la temperaturi de aproape 30 de grade Celsius, a declarat miercuri, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dr. Rosu Matyas.…

- In sedinta ordinara de joi, 18 iunie, consilierii județeni au avut pe ordinea de zi luarea unor decizii privind Spitalul Județean de Urgența și sistemul de protecție a copilului. Totodata, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici pentru mai multe proiecte de investiții. „Am rectificat bugetul…

- Sectia COVID a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, care a functionat pana acum in cladirea principala, a fost mutata intr-un imobil separat, acest lucru facand posibil ca si celelalte sectii sa isi reia treptat activitatea. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, miercuri,…

- Peste 400 de teste Real Time – PCR au fost efectuate in cadrul laboratorului de biologie moleculara al Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, pus in functiune la mijlocul lunii trecute, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Aparatura, in valoare de 100.000 de euro,…

- Peste 500 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, implicati in tratarea bolnavilor COVID-19, vor primi stimulentul de risc de 2.500 de lei brut, a declarat managerul institutiei, Andras Nagy Robert. El a subliniat ca pe lista se regaseste, potrivit legii, doar personalul medical…

- Un laborator de biologie moleculara ultramodern, care va ajuta la diagnosticarea COVID-19, dar si a altor afectiuni medicale, va fi pus in functiune saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe. Aparatura, in valoare de 100.000 de euro, a fost donata Spitalului Judetean de Urgenta din municipiu de catre o firma…

- Conducerile Consiliilor Judetene Covasna si Brasov au decis, miercuri, in cadrul unei reuniuni de lucru desfasurata on-line, sa sustina cu prioritate construirea drumului expres ce urmeaza sa faca legatura intre municipiul Sfantu Gheorghe si viitorul aeroport civil de la Ghimbav-Brasov. „Este un proiect…