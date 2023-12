Bugetul de stat, ca-n brânză la comisii

UPDATE Se dau avize favorabile pe banda rulanta Proiectele de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024 au intrat de luni in dezbaterea comisiilor Parlamentului, votul final urmand sa fie dat miercuri in plen. Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatute si aprobate in procedura de urgenta. Senatorii si deputatii au putut depune amendamente la buget de vineri seara pana duminica la ora 14,00, iar luni, la ora 10,00, Birourile permanente reunite vor stabili timpii de dezbatere…