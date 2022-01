Bugetul de dezvoltare al Iașului în 2022: 600 milioane lei – jumătate din bani sunt din fonduri UE Primaria Iași a publicat proiectul de buget pe anul 2022 intr-o forma simplificata, respectiv doar pe capitole de cheltuieli. Bugetul general, cel care cuprinde atat bugetul local cat și pe cel al instituțiilor descentralizate, este estimat la aproape 1,9 miliarde lei. In ceea ce privește bugetul local, Primaria a estimat cheltuieli pentru secțiunea de funcționare in suma de 878 milioane lei, in timp bugetul de dezvoltare se ridica la peste 600 milioane lei. In total, cheltuielile bugetului local fiind prognozate la aproape 1,5 miliarde lei. La capitolul fonduri europene, municipalitatea a estimat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

