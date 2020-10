Bugetul de ajutoare pentru firme, suplimentat cu 500 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- „Finantam, din bani europeni, suplimentarea numarului de unitati medicale mobile pentru diagnostic si tratament al cazurilor de COVID. Guvernul a decis, in ultima sedinta, redeschiderea apelului pentru dotari si echipamente medicale, astfel incat IGSU, spitalele si institutele medicale de urgenta din…

- Au fost date publicitații cifrele ingrijoratoare referitoare la pagubele produse de criza Coronavirus in bugetul Craiovei. Anunțul a fost facut de Mihai Genoiu, la incheierea mandatului de primar al municipiului Craiova. Astfel, de la inceputul pandemiei, bugetul Craiovei este mai sarac cu 80 de milioane…

- Ajutorul de stat pentru susținerea activitații aeroporturilor regionale de la Iași, Bacau, Cluj, Craiova și Sibiu a fost aprobat de guvern. Valoarea acestuia este de 22,2 milioane de lei, relateaza Agerpres.Ordonanța deurgența privind susținerea acestor aeroporturi are la baza contextul economicgenerat…

- Ludovic, oamenii nu au nevoie de scuzele tale penibile și de rezilieri de contracte! Oamenii au nevoie ca Guvernul tau de incompetenți sa se țina de cuvant și sa dea maștile promise!, transmite ALDE.„Au trecut aproape 3 luni de cand 115 milioane de maști trebuiau sa ajunga la persoanele vulnerabile…

- Guvernul a aprobat implementarea Programului Național de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii, finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, a fost anunțata majorarea fondurilor care pot fi…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii…

- Guvernul a aprobat repartizearea din alocațiile aprobate in Bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare in suma de 65,4913 milioane lei, inclusiv transferuri cu destinație speciala – 64,525,8 milioane lei și alte transferuri cu destinație generala – 965,5 mii lei, in scopul acoperirii parțiale…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a vizitat șantierul drumului spre stațiunea montana Parang. Premierul Ludovic Orban a vizitat drumul din Parang și obiectivul de investiții care vizeaza continuarea proiectului „Domeniul schiabil din Parang”. Președintele Executivului a subliniat ca Guvernul va…