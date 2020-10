Bugetul Craiovei, mai sărac cu 80 milioane de lei Bugetul Craiovei din 2020 este mai sarac cu aproape 80 de milioane de lei, ca efect al crizei economice provocata de pandemia de coronavirus. Prima „lovitura“ s-a vazut inca din primavara, cand dupa primele trei luni ale anului incasarile la bugetul local erau cu mult mai mici decat prevederea bugetara. Din impozitele și taxele locale, care se plateau, de regula, pana la data de 31 martie, se incasase atunci cu circa 30 de milioane de lei mai puțin. Primaria Craiova prevazuse pentru trimestrul I al anului 2020 venituri de 181.100.000 de lei, insa pana la 31 martie incasase 150.429.294 de lei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

