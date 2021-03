Stiri pe aceeasi tema

- Medicii oftalmologi de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia continua efectuarea operațiilor de cataracta și in anul 2021, in condiții de maxima siguranța, cu respectarea tuturor restricțiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Operațiile sunt decontate parțial prin Casa Județeana…

- Ieri au continuat protestele salariaților din Sanatate. Pentru ca "Nemulțumirile salariaților din sanatate nu pot fi carantinate! , chiar daca greva a fost interzisa, protestele limitate la maxim 100 persoane și strigatele protestatarilor acoperite cu masca", anunța reprezentanții lor pe pagina de socializare.…

- Peste 100 de medici de familie din judetul Botosani si-au manifestat intentia de a incheia contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) privind prestarea de servicii in campania de vaccinare a populatiei impotriva virusului COVID-19, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul institutiei,…

- Reporterii Actualitații - Campania de vaccinare si situatia epidemiologica Foto arhiva 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: campania de vaccinare si situatia epidemiologica. Producator Elena Marinescu. Realizator Mihaela Stefan 14:31 Invitatul editiei: Doina Azoicai,…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a lansat, miercuri, un apel catre medicii de familie sa se implice in campania de vaccinare anti-COVID-19. El a declarat ca medicii de familie pot incheia, in baza unui act normativ recent adoptat, contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru…

- Medicii de familie vor primi minim 30 de lei pentru fiecare pacient vaccinat, a anunțat vineri ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Daca depașesc 50% din pacienții de pe lista, plata ajunge la 50 de lei pe...

- Luni dimineața, 4 ianuarie 2021, puțin peste ora 8:00, la Centrul de Vaccinare amenajat in Ambulatoriul Spitalului Județean Mavromati erau deja prezenți primii medici care s-au inscris pe platforma dedicata pentru a primi vaccinul anti-covid.

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, acuza ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși in campania de vaccinare, care a inceput pe 27 decembrie. ”Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de…