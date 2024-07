Bugetul casei. Cum să-l organizezi ca să economisești Bugetul casei Cu toții ne dorim sa punem bani deoparte, insa uneori pare imposibil. Specialiștii ne recomanda cum sa ne organizam bugetul ca sa economisim. Elaboreaza un buget flexibilIncepe prin a aduna toate sursele de venit ale familiei, inclusiv salariile, veniturile din investiții și orice alte intrari de bani. Incearca sa estimezi orice schimbari anticipate in venituri pana la finalul lui 2024, cum ar fi mariri de salariu , bonusuri sau schimbari ale situației profesionale. Include cheltuieli recurente lunare care nu se schimba, cum ar fi chiria sau rata la ipoteca, asigurarile, abonamentele.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

