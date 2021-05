Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Primariei Capitalei este in pericol sa nu fie adoptat, miercuri, din cauza scandalului politic dintre USR-PLUS București, ai carui lideri sunt Vlad Voiculescu și ministrul Economiei, Claudiu Nasui și primarul general Nicușor Dan. Practic, toate investițiile pe care vrea Nicușor Dan sa le faca…

- Un incendiu puternic s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, la fast-food-ul Dristor Kebap de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din Capitala. Doua persoane au fost intoxicate cu fum, avand nevoie de asistența medicala. Locatarii unui bloc situat in apropiere au fost evacuați. Zeci de pompieri…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, luni, ca a intrat in izolare, dupa ce fiica sa s-a infectat cu Covid-19. “Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ne anunța, miercuri, pe Facebook bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2021 și principalele obiective pe care și le-a propus. ”Am lansat in dezbatere publica proiectul bugetului Capitalei pentru 2021. E un buget care face curațenie in primarie și pregatește construcția…

- Negocierile de la Prefectura Capitalei cu reprezentanții Metrorex s-au incheiat. Sindicaliștii nu se grabesc sa dea drumul la trenuri. “Pentru ce sa le dam drumul, pentru o jumatate de ora?”, a comentat unul dintre sindicaliștii care a ieșit d ela negocierile cu prefectul Capitalei la ora 18.20. Metroul…

- Primarul Capitalei a anunțat ca Bucureștiul va avea Tren Metropolitan, care va lega toate localitațile de la periferia cu județul Ilfov, cu principalele gari din oraș. Proiectele, in valoare totala de 530 milioane de euro, vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform planului,…

- Ziua a inceput cu scandal la Primaria Capitalei. Negocierile intre PNL și USR-PLUS sunt extrem de dure și pentru ca nu s-a ajuns la un numitor comun, ședința Consiliului General a fost amanata cu cel puțin o ora. USR-PLUS a venit in Comisia Juridica cu amendamente prin care PUZ-urile din Capitala se…

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…