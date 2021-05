Bugetul Capitalei, aprobat de CGMB

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali se vor intalni vineri dupa-amiaza in ședința pentru a dezbate și vota proiectul de buget al Capitalei pe anul acesta. Ședința a fost convocata de primarul Nicușor Dan dupa doua zile de discuții despre buget cu liderii de la București ai coaliției USR-PLUS. Ședința de indata a CGMB…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Consiliul General se reuneste miercuri, 28 aprilie, pentru a discuta bugetul pe anul 2021, iar consilierii generali ai USR PLUS i-au cerut primarului general al Capitalei Nicușor Dan sa retraga de pe ordinea de zi proiectul de buget, susținand ca nu a fost corect fundamentat si nici nu a fost discutat,…

- Nusco Imobiliara, dezvoltator controlat de familia Nusco, care deține și producatorul de uși Pinum, a demarat proiectul rezidențial Nusco City, amplasat in zona Pipera din Capitala, unde funcționeaza și un showroom Pinum alaturi de o fabrica de usi. In prezent dezvoltatorul lucreaza la structura primei…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a fost lansat in dezbatere publica proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021. Printre obiectivele prioritare se numara modernizarea rețelei de termoficare sau lucrarile de infrastructura de la Prelungirea Ghencea. ”Am lansat in dezbatere publica…

- Nicușor Dan: „O spun foarte direct: in ultimii ani, urbanismul din București a fost o golanie, care a costat scump orașul și locuitorii sai. Am hotarat, de aceea, sa introduc pe ordinea de zi a ședinței CGMB de vineri proiectele de hotarare pentru suspendarea pe doi ani a PUZ-urilor de sector din Capitala.Primul…

- Suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare, propusa de primarul general Nicușor Dan este criticata de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care este de parere ca astfel Capitala va ramane printre cele mai puțin dezvoltate capitale europene. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone,…