Bugetul Capitalei a fost adoptat, cu un amendament propus de primarul general – DOCUMENT

- Bugetul municipiului Bucuresti a fost adoptat in sedinta de vineri, cu un amendament propus de primarul general, intrunind 34 de voturi favorabile. Bugetul cu amendamentul primarului general a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 15 abtineri. AMENDAMENTUL poate fi…

- ”Bugetul a fost un demers extrem de dificil pentru ca am plecat cu o situație extrem, extrem de dificila. Primaria Capitalei nu a fost pusa pe niște baze economice ani de zile.Este un buget al curațeniei, din care scoatem cheltuieli inutile. Este un buget al responsabilitații, pentru ca vrem sa recaștigam…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- Primaria Generala a Capitalei discuta, luni, cu Compania Nationala de Investitii (CNI) si cu primariile de sector despre realizarea lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica. Nicusor Dan, sustine ca Primaria nu are bani.