Bugetul Armatei va creşte la 2,5% anul viitor Ieri, președintele Klaus Iohannis a declarat ca bugetul Apararii va crește anul viitor la 2.5% din PIB. „Alocarea bugetara de 2% din PIB pentru Aparare, stabilita in anul 2017, a facilitat creșterea investițiilor, dotarea cu tehnica și echipamente, precum și fondurile necesare pregatirii și instruirii pentru o mai buna interoperabilitate cu aliații. Anul viitor vom face inca un pas inainte prin creșterea bugetului Apararii la 2,5% din PIB, pentru a spori capacitatea Armatei de a-și indeplini misiunile incredințate și astfel sa conferim Romaniei și mai multa credibilitate in exercitarea rolului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

