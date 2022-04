Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul la programul national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde urmand a fi destinati pentru constructia…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna” și ca este nevoie de o aparare mai puternica pentru o descurajare mai eficienta. Premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat acordul privind acordarea ajutorului nerambursabil de 100 de milioane de lei, pentru Republica Moldova. Ciuca a spus ca acordul este principalul element de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova de dezvoltare durabila.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina. „Vreau sa-i asigur pe toți romanii ca la nivel instituțional au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT. Sunt masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Autoritatea Electorala Permanenta a prezentat, luni, valoarea subventiilor virate in contul fiecarui partid politic in luna ianuarie 2022, in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale. PSD și PNL au primit cele mai mari subvenții…